Batman'da dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Batman'da dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Batman'da dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kendilerine kolay kredi çıkmayan, bankalarda kara listedeki şahısların zaaflarından yararlanarak sosyal medya üzerinden kendilerine inanan şahıslara vaat vererek şahıslardan noter, dosya masrafı, sigorta masrafı adı altında paraların talep edildiği ve adlarına kredi çıkarılabileceği söylendiği bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Dolandırıcılık konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların hesaplarına çok sayıda mağdur vatandaş tarafından yaklaşık 27 bin lira para aktarılarak haksız kazanç elde edildiği tespit edilmiştir. 25 Şubat'ta Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs yakalanmıştır. TCK 158/1-F suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen E.K., E.Ö. ve S.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup M.Ş. isimli şahıs tutuklanmıştır. Vatandaşlarımızın benzer olayların mağduru olmamaları için adlarına kredi çıkabileceğine dair vaatlere inanmamaları, resmi kurumlardan kredi başvuru yapmaları ve başkaca bir şüpheli durum fark etmeleri halinde banka veya emniyet görevlileriyle irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir. Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak buna benzer suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BATMAN

Siber Suçlarla Mücadele, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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