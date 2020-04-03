Batman'da dolu hasara yol açtı - Son Dakika

Gercüş ilçesinde dolu ekili alanlarda zarara yol açtı.

Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle başta hububat ekili araziler ile bağ ve bahçelerde zarar oluşturduğunu söyledi.

Poyraz Köyünde ikamet eden Osman Şimşek tarla, bağ ve bahçelerdeki zarar oluştuğunu dile getirdi.