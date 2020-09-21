Batman'da drone destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Batman'da drone destekli uyuşturucu operasyonu
Batman'da drone desteği ile gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Batman'da drone desteği ile gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmek için drone destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda satışa hazır halde 1 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İHA Büro Amirliğimizin havadan drone tespiti ile uyuşturucu satıcıları, Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü timlerimiz tarafından yakalanmış olup, 1 kilo 250 gram satışa hazır uyuşturucu maddeye el konulmuştur" denildi. - BATMAN
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