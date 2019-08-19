Son Dakika Haberleri: Batman'da düğün yolundaki trafik kazası
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Batman'da düğün yolundaki trafik kazası

50 dakika önce

Batman'da dün düğün salonunun önünde meydana gelen trafik kazasında ölen kadının eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batman'da düğün yolundaki trafik kazası, System.String[]
Batman'da dün düğün salonunun önünde meydana gelen trafik kazasında ölen kadının eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Mahmut Tan (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Tan'ın cenazesi, eşinin mezarının yanına defnedildi.

N.Ö. yönetimindeki 46 PA 693 plakalı kamyonet, dün akşam düğün salonunun önünde Mahmut ve eşi Gülseren Tan'a (52) çarpmıştı. Gülseren Tan kaza yerinde yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırılmıştı.
Sürücü gözaltına alınmıştı.
Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:06 Kaynak: AA
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