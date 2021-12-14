Batman'da durdurulan araçta 3 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da bir araçta yapılan aramada 3 kilogram 264 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Bahçelievler Mahallesinde bir araçta yapılan aramada; 3 kilogram 264 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Maddesi Ticareti' suçundan işlem yapılacaktır" denildi. - BATMAN