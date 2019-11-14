Batman'da durdurulan araçtan mühimmat çıktı
6 saat önce
Batman'da, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 27 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 45 adet kartuş ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
Batman'da, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 27 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 45 adet kartuş ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 27 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 45 adet kartuş ele geçirildi.
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