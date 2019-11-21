Son Dakika Haberleri: Batman'da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Batman'da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

7 saat önce

Batman'da duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Batman'da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Batman'da duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.


Batman'da iki ile arasında 2011 yılında yaşanan arazi meselesinde taraflar mahkemelik oldu. İki aile, bugün sabah saatlerinde duruşmaya katılmak üzere Batman Adliyesi'ne geldi. Batman Adliyesi önünde karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Abdulaziz Özerdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
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