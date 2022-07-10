Batman'da düşman 7 aile birbirinin kanını akıttı! Onlar sustu, silahlar konuştu... - Son Dakika
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Batman'da düşman 7 aile birbirinin kanını akıttı! Onlar sustu, silahlar konuştu...

10.07.2022 13:05

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde husumetli 7 aile arasında kavga çıktı. Kavgada taş, sopa, bıçak, silah kullanılırken 5'i ağır 54 kişi yaralandı. Batman Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

Batman'ın Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde akşam saatlerinde husumetli olan 7 aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 5'i ağır, toplamda 54 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALDI

Jandarmanın köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın köyde, polisin ise yaralıların kaldırıldığı hastanelerde aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Batman Valiliği tarafından kavga hakkında yapılan açıklamada, "İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır" denildi.

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Son dakika haberleri... Husumetli 7 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 5'i ağır 54 kişi yaralı Son dakika haberleri... Husumetli 7 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 5'i ağır 54 kişi yaralı İki aile arasında silahlı kavga çıktı İki aile arasında silahlı kavga çıktı
Kaynak: DHA

Batman Valiliği, Jandarma, Batman, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da düşman 7 aile birbirinin kanını akıttı! Onlar sustu, silahlar konuştu... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da düşman 7 aile birbirinin kanını akıttı! Onlar sustu, silahlar konuştu... - Son Dakika
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