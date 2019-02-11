Son Dakika Haberleri: Batman'da "Düşünce ve Yazarlık Atölyesi" Açıldı

Batman'da "Düşünce ve Yazarlık Atölyesi" Açıldı

1 saat önce

BATMAN(AA) - Batman'da "Düşünce ve Yazarlık Atölyesi" açıldı.

Batman'da
BATMAN(AA) - Batman'da "Düşünce ve Yazarlık Atölyesi" açıldı.

Batman Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan proje kapsamında Batman Bilim ve Sanat Merkezinde açılan atölyede 60 öğrenciye şiir okuma ve yazma teknikleri hakkında eğitim veriliyor.

Projenin organizatörü Behçet Gülenay, herkesin bir şair ve yazar olabileceğini söyledi.


Atölyede ağırlayacakları yazar ve şairlerin eğitim alan gençlerle buluşturacaklarını aktaran Gülenay, ilk konuklarının Nurullah Genç, Sadık Yalsızuçanlar, Halit Ertuğrul ve Mustafa Özçelik olacağını aktardı.

Gülenay, atölyenin yoğun ilgi gördüğünü işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yazmaya ilgi duyan yeteneklerimizin yanında yerel gazete ve dergilerde ürünleri yayınlanmışın yanı sıra kitapları basılmış yazarlarımız da var. Amacımız yazma yeteneğine sahip olan yazar adayları kendi yeteneklerinin farkına varmasını sağlamaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:45 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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