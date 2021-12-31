Batman'da duvardan tırmanan hırsız internet kablosunu çaldı
BATMAN Batman'da hırsız, gece saatlerinde duvardan tırmanıp internet kablosunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık, Batman Meydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde hırsız, duvara tırmanıp kerpetenle internet kablolarını kesip çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da duvardan tırmanan hırsız internet kablosunu çaldı - Son Dakika