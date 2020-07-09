Batman'da düzenlenecek etkinlikler için izin alınacak - Son Dakika

Batman'da 23 Temmuz'a kadar düzenlenecek etkinlikler için izin alınacak.



Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ile özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla il merkezinde her türlü eylem ve etkinliklerin 23 Temmuz'a kadar izne bağlandığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart ve afiş asılmasının mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."