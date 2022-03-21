Batman'da düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuk ve gençler doyasıya eğlendi - Son Dakika

Batman'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuk ve gençler keyifli zaman geçirdi.

Batman Bir Kalp Bin Umut Derneği tarafından bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen down sendromlu çocuklar ve gençler müzik eşliğinde eğlendi.

Dans edilen, şarkı söylenen etkinlikte daha sonra yemek yenildi.

Bir Kalp Bin Umut Derneği Başkanı Veysi Mercimekçi, down sendromlu çocukların düzenlenen etkinlikte güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Mercimekçi, "Her çocuk gibi down sendromlu çocuklar da farklı yeteneklere sahipler. Onları çok seviyoruz. Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri ile özel çocuklara yanlarında olduğumuzu ve onlara değerli olduklarını hissettirelim. Hepimiz aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz ve farklılıklarımızla hayata anlam katıyoruz." dedi.