Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 Eylül 'de kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını değerlendiren kent girişinde durdurulan araçta arama yapıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Batman, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da 39 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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