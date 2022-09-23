Batman'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ele geçirildi

23.09.2022 12:13
Batman'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 103 cep telefonu ve 160 telefon aksesuarı ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 103 cep telefonu ve 160 telefon aksesuarı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde 20 Eylül'de kente gümrük kaçağı malzeme getirileceği bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Kent girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, değişik marka ve modelde 103 cep telefonu ile 160 cep telefonu aksesuarı bulundu.

Sürücü E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Batman, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da gümrük kaçağı 103 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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