Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir girişinde durdurdukları bir takside arama gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da 4 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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