Batman'da 4 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da 4 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi

03.09.2022 15:18
Batman'da 4 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir girişinde durdurdukları bir takside arama gerçekleştirdi.

Aramada, 4 parça halinde 4 kilo 440 gram skunk ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 4 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Batman'da 4 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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