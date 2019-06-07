Batman'da Ebabil kuşu bulundu
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Batman'da Ebabil kuşu bulunduBATMAN - Batman kent merkezinde vatandaşlar tarafından yerde bulunan Ebabil kuşuna Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği sahip çıktı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
'da Ebabil kuşu bulundu
BATMAN - Batman kent merkezinde vatandaşlar tarafından yerde bulunan Ebabil kuşuna Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği sahip çıktı.
Ebabil kuşlarının son dönemlerde Batman ve çevresinde sıklıkla görüldüğünü belirten Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mehmet Emin Bulut, son dönemlerde bu kuş türüne çok rastlanıldığını söyledi. Bulut, "Bunlar genellikle 20 ile 30 yıl arasında yaşıyorlar ve kutsal bir kuş olarak bilinir. Ebabil kuşu biliyorsunuz Kur'an'da ismi geçen çok özel ve nadir kuşlardan. Bu açıdan fillerle Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin zalim ordusunu kumdan taşlarla bu orduyu helak eden, ordunun üstüne taşlar atan bu kutsal kuş dediğimiz Ebabil kuşlarının son yıllarda nesli giderek azalmaya başladı. Bunlar özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi
'nden göç yollarına giderken Dicle
Nehri boyu ve Van Gölü
havzası üzerinden Batman Çayı, Batman Barajı gibi göletlerde, Fırat
ve Dicle Nehri Havzası'nın sulak bölgelerinde bulunurlar ve mola verirler. Çünkü uzun bir mesafe kat ettikten sonra bu tür göç eden kuşlarımız su kenarlarında mola verirler. Ebabil kuşunun başka bir özelliği de genelde erkek kuş, dişisi öldüğü zaman saatlerce kendisi hiç kımıldamadan bir nevi intihar ediyor. Çok özel bir kuştur. Bu kuşu Batman Doğal Yaşamı Koruma Derneği olarak Milli Parklar Müdürlüğü
'ne teslim edeceğiz. Onlar gerekli tedavileri yaptıktan sonra veteriner nezdinde onu doğaya salacaktır" dedi.
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