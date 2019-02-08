Son Dakika Haberleri: Batman'da Eğitim Toplantısı

Batman'da Eğitim Toplantısı

1 saat önce

Batman'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı dolayısıyla okul müdürlerinin katılımıyla eğitim toplantısı yapıldı.

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Batman'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı dolayısıyla okul müdürlerinin katılımıyla eğitim toplantısı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hulusi Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin önemine değindi.

Şahin, "Vaktimizin yüzde 70'ini, 10 saatimizin 7 saatini ve 10 liramızın 7 lirasını eğitime harcamazsak hiçbir şekilde başaramayız. Lütfen 'Hem kendi iş alanımda hem de çevremin eğitimine nasıl katkıda bulunabilirim?' arayışı içerisine girin." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran da, yaptıkları ve yapacakları faaliyetlere değindi.

Eğitime nitelik kazandırmaya odaklandıklarını ifade eden Kurtaran, "Kuracağımız tasarım ve beceri atölyeleri ile çocuklarımıza hayata ait bilgiler kazandırmayı istiyoruz. Okul öncesinde il genelinde yakaladığımız ivme ile bu eğitimden hiçbir çocuğumuzu mahrum bırakmamayı, kitap okuma çalışmalarını yaygınlaştırmayı, çocuklarımızın başarılarını sürdürmelerini hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:24 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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