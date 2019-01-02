Batman'da Ekipler 2 Yaşındaki Çocuk İçin Seferber Oldu

Batman'ın Sason ilçesinde gece ateşi yükselen 2 yaşındaki Gizem Kaplan, kar nedeniyle yolu kapanan köyden İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Batman'ın Sason ilçesinde gece ateşi yükselen 2 yaşındaki Gizem Kaplan, kar nedeniyle yolu kapanan köyden İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.



Alınan bilgiye göre, Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünün yolu 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.



Köyde yaşayan ve gece ateşlenen 2 yaşındaki Kaplan'ın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.





Sağlık ekipleri köy yolunun kapalı olması dolayısıyla İl Özel İdaresinden yardım istedi.





Ekipler, kepçe ve greyder yardımıyla 8 saat süren çalışmanın ardından köye ulaştı.



Yolun açılması ile çocuk paletli ambulansla Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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