Batman'da Ekipler 2 Yaşındaki Çocuk İçin Seferber Oldu
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde gece ateşi yükselen 2 yaşındaki Gizem Kaplan, kar nedeniyle yolu kapanan köyden İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Batman'ın Sason ilçesinde gece ateşi yükselen 2 yaşındaki Gizem Kaplan, kar nedeniyle yolu kapanan köyden İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünün yolu 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Köyde yaşayan ve gece ateşlenen 2 yaşındaki Kaplan'ın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri köy yolunun kapalı olması dolayısıyla İl Özel İdaresinden yardım istedi.
Ekipler, kepçe ve greyder yardımıyla 8 saat süren çalışmanın ardından köye ulaştı.
Yolun açılması ile çocuk paletli ambulansla Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:28 Kaynak: AA
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