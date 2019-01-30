Batman'da Ekipler Hastalar İçin Seferber Oldu
10 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezradaki iki hasta ekiplerin çabasıyla hastaneye götürüldü.
Batman
'ın Sason
ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezradaki iki hasta ekiplerin çabasıyla hastaneye götürüldü.
Örenağıl köyü Çukurca
mezrasında rahatsızlanan Fazile Çetinbaş (81) ve Abdullah Çetinbaş (9)'ın yakınları durumu İl Sağlık Müdürlüğü
112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen 112 Acil Servis
ekipleri, yolun çamur ve kardan dolayı kapalı olması nedeniyle İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi.
Yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucunda ekipler hastaları ilçe devlet hastanesine ulaştırdı.
Fazile Çetinbaş hastanede tedavi altına alınırken, ağır gribal enfeksiyon geçiren Abdullah Çetinbaş Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:01 Kaynak: AA
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