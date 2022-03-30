Batman'da ramazan ayı öncesi denetim - Son Dakika

Batman'da ramazan ayı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı market, kasap, fırın, manav ve lokantalarda denetim yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Belediye zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesi market, kasap, fırın ve manavlarda fiyat, gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürü Muharrem Kara, işletmelerde fiyat, etiket ve hijyen denetimi yaptıklarını söyledi.

Denetimlere devam edeceklerini ifade eden Kara, "Satışa sunulan ürünlerin raf ve kasa fiyatını ile KDV oranları düşürülen ürünleri kontrol ettik. Vatandaşlarımızın güzel bir ramazan ayı geçirebilmesi için denetimlere başladık. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için sahada olan ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürecek." dedi.