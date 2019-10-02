Batman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:24 Kaynak: AA
Batman'ın Gercüş ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şehmus Doksal (38), ilçeye bağlı Kayapınar Beldesinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iş yerinde boya yaptığı sırada kabloya temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Doksal, buradan Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Doksal, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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