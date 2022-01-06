Üye Girişi
Batman'da elektrik kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

Batman'da elektrik kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı

06.01.2022 08:58
Batman'da elektrik kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı

Batman'da, elektrik direklerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalanıp haklarında tutuklama kararı verilen üç kişi hakkında savcılık kararıyla kamu malına zarar vermekten dava açıldı.

Batman'da, elektrik direklerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalanıp haklarında tutuklama kararı verilen üç kişi hakkında savcılık kararıyla kamu malına zarar vermekten dava açıldı.

Batman Merkez'de 15 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda elektrik direklerine çekilen kabloları keserek çalan ve daha sonra yakalanan Ç.C, M.K ve V.A adlı kişiler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, haklarında kamu malına zarar vermekten dava açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Petrolkent Mahallesinde elektrik dağıtım şirketi Dicle Elektrik'e ait elektrik direklerine çekilen kabloları keserek çalan üç kişi olaydan bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin kablo çalmak amacıyla olay yerine kesici aletlerle geldikleri ve direğe tırmanarak kabloları kesmek suretiyle hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar

Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen üç şüpheli hakkında yaptıkları eylemin kamu yararına tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Ç.C, M.K ve V.A adlı kişilerin üzerlerine atılı suçu itiraf ettiğine dikkat çekerek, haklarında kamu malına zarar vermekten dava açtı.

Öte yandan, bölgede artan vakalar ile ilgili dağıtım şirketinin ve adli makamların teyakkuza geçtiği, benzer olayların takip edilerek ilgililer hakkında yasal süreçlerin etkin bir şekilde işletilmeye devam ettiği bildirildi. - BATMAN

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Batman, Aralık, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da elektrik kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika


Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?         
08:56
Mutfaktaki bir yıllık yangın: Bir yıl önce kaça doyuyorduk, şimdi durum ne? Mutfaktaki bir yıllık yangın: Bir yıl önce kaça doyuyorduk, şimdi durum ne?         
08:39
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı         
22:13
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var         
16:55
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31

Son Dakika Haberleri
08:56 Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
08:48 Mansur Yavaş'tan 'Metaverse' açıklaması: Ankara 4. şehir oldu
08:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı
08:38 Mutfaktaki bir yıllık yangın: Bir yıl önce kaça doyuyorduk, şimdi durum ne?
08:36 Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?
08:32 Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi
08:31 AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak
08:29 Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı
08:26 Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında
08:24 Cübbeli Ahmet Hoca: Millet parada zarar ederse "Kuran bizi batırdı" der
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 09:06:58. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da elektrik kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement