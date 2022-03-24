Batman'da elektrik kablosu hırsızlığına 9 yıl hapis cezası - Son Dakika

Batman'da 9 Haziran 2020 tarihinde Şirinevler Mahallesi 1411 Sokakta meydana gelen elektrik trafosundan kablo hırsızlığı olayıyla ilgili olarak sanık Bekir Ş.'nin tutuklu yargılaması devam ediyordu. Olay tarihinde elektrik kesintisi ihbarı üzerine bölgeye giden dağıtım şirketi görevlileri olay yerinde hizmet veren elektrik trafosunun kapı kilidinin kırılarak açıldığını ve içerisindeki panodan kesilmek suretiyle bakır kablo çalındığını tespit etmişti. Dosya kapsamındaki uzmanlık raporunda olay yerinden elde edilen vücut izi ile şüpheli Bekir Ş.'nin sol el avuç izinin aynı olduğu bilgisi yer almıştı. Edinilen bilgiye göre, Batman 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Mart yapılan ve Dicle Elektrik'in müşteki olarak katıldığı davanın gerekçeli kararında sanık Bekir Ş'nin üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, sanığın eylemi nedeniyle bölgede enerji kesintisi yaşandığına ve bu nedenle cezasının yarı oranında artırıldığına dikkat çekildi.

Aynı mahkemeden aynı suça hapis cezası

Ayrıca yine Batman'da 9 Eylül 2020 tarihinde Bahçelievler mahallesinde meydana gelen trafolarda hırsızlık olayıyla ilgili aynı mahkeme tarafından tutuklu yargılanan sanık Şükrü Ç. 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Olay tarihinde dağıtım şirketi Dicle Elektrik ekipleri tarafından yapılan incelemede sanık Şükrü Ç.'nin trafolara kapısını kırmak suretiyle girdiği ve içeriden 21 adet bara, 12 adet elektrik sigortası, 3 adet termik manyetik şartel, 3 adet elektronik sayaç ve 9 adet akım trafosunu çaldığı belirlenmişti. - BATMAN