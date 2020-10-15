Batman'da "Elma Sokak"ta müzik eşliğinde alışveriş keyfi yaşanıyor - Son Dakika

Batman'da "Elma Sokak"ta müzik eşliğinde alışveriş keyfi yaşanıyor

15.10.2020 12:57
Batman'da

Batman'ın en eski esnaf sokaklarından Elma Sokak'ta vatandaşlar, müzik eşliğinde alışveriş yapıyor.

Batman'ın en eski esnaf sokaklarından Elma Sokak'ta vatandaşlar, müzik eşliğinde alışveriş yapıyor.

Başlatılan uygulama kapsamında 60 yıllık çarşıda kurulan ses sistemi ile müşterilere haftanın 5 günü müzik yayını, perşembe ve cuma günleri ilahi dinletisi yapılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda da sık sık uyarılarda bulunuluyor.

Elma Sokağı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Songur, kentin en eski sokaklarından Elma Sokak'taki çarşıda 250 esnafın bulunduğunu ve 1500'e yakın kişinin istihdam edildiğini belirterek, çarşının yaklaşık 60 yıllık geçmişi olduğunu söyledi.

Dernek olarak güzel çalışmalar yaptıklarını, son olarak vatandaşların müzik eşliğinde alışveriş yapabilmesi amacıyla yeni bir uygulamaya geçtiklerini ifade eden Songur, kurdukları ses sistemi ile gelenlere müzik dinletisi sunduklarını aktardı.

"Çarşımıza güzel bir ses sistemi kazandırdık, müzik uygulaması başlattık. Sık sık maske, mesafe ve hijyen kurallarını da anons ediyoruz. Esnaf ve vatandaşlar uygulamadan memnun." diyen Songur, müzik eşliğinde alışveriş keyfi yaşattıklarını kaydetti.

Esnaf Turan Karabaş da müzik uygulamasının çarşıya farklı bir hava kattığını ifade ederek, müşterilerin de memnun olduğunu anlattı.

Vatandaşlardan Naif Avcı, müzik eşliğinde alışveriş yapmanın güzel olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Batman, Müzik, Esnaf, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da 'Elma Sokak'ta müzik eşliğinde alışveriş keyfi yaşanıyor - Son Dakika

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