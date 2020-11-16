Batman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Batman'da tanıtıldı - Son Dakika

Batman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Batman'da tanıtıldı

16.11.2020 16:19
Batman'da

Batman'da İçişleri Bakanlığının başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla tanıtıldı.

Batman'da İçişleri Bakanlığının başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla tanıtıldı.

Batman Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, uyuşturucu madde bağımlılığının tüm dünyada ve ülkemizde artarak devam eden bir sorun olduğunu söyledi.

"Sokaklarda madde bağımlılığından hayatını kaybeden gençlerin sayısının sürekli artması sorunun ne denli büyük olduğunu göstermektedir." diyen Şahin, devletin sorunun çözümü için ilgili tüm kurumlarıyla elinden geleni yaptığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı projenin bağımlılıkla mücadelede en güzel örneklerden biri olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz dışarıda, sokaklarda çocuklarımızı kötü alışkanlardan korumaya çalışırken bizler de anneler olarak evlerimizde evlatlarımızı izleyip davranışlarını takip ederek, güzel bir iletişim kurarak sahada çalışan personelimize rehberlik edebiliriz. Çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan madde bağımlılığını çözmek için fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımıza, sağlık personelimize, YEDAM çalışanlarına, ilgili tüm kurum ve derneklere teşekkür ediyorum. Projeyi başlatarak bize ışık olan Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya da tüm anneler adına sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum."

Polis memuru Ayşegül Yılmaz ise bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele yollarını anlatan bir sunum yaptı.

Narkotik köpeği Maya'nın sunduğu gösterinin ardından program plaket takdimi ile sona erdi.

Batman Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Batman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi Batman'da tanıtıldı - Son Dakika


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