Batman'da engelli çocuğun akülü sandalyesi onarıldı - Son Dakika

Batman Belediyesi ekipleri, bozulduğu için dışarı çıkamayan yürüme engelli 13 yaşındaki Sait Ekinci'nin akülü sandalyesini onardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Seyitler Mahallesi'nde ikamet Mehmet Sait Ekinci'nin akülü engelli aracının arızalanması dolayısıyla bir süredir dışarı çıkamadığı belirtildi.

Bunun üzerine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, durumu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ileterek Mehmet Sait Ekinci'nin tekerlekli sandalyesini onarmasını talep ettiği aktarılan açıklamada, "Yapılan çalışmanın ardından Ekinci'nin sandalyesi personelimiz tarafından onarıldı. Kent genelinde bulunan tüm engelli vatandaşlarımızın hizmetinde ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.