Batman'da Eren-Kış 34 Operasyonu'nda silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-34 Operasyonu'nda silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneklerinin ele geçirildiği bildirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik Gümüşörgü köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca 30 Mart'ta hava destekli başlatılan Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in operasyonun sürdüğü bölgede incelemelerde bulunup askerlerle iftar yaptığı kaydedilen açıklamada, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başkaya'nın Vali Şahin'e operasyonla ilgili bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Operasyon esnasında şimdiye kadar teröristlere ait çok sayıda sığınak, depo ve bunların içerisinde silah, mühimmat ve patlayıcı madde düzenekleri ile muhtelif yaşam malzemesi ve doküman ele geçirilmiş olup çok sayıda terörist iş birlikçisi deşifre edilerek haklarında adli işlem yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.