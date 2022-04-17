Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi - Son Dakika
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Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

17.04.2022 13:09
Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi

BATMAN'da İl Jandarma Komutanlığı'nda yürütülen Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu'nda çok sayıda sığınak ve depo, içerisindeki malzemelerle imha edildi.

BATMAN'da İl Jandarma Komutanlığı'nda yürütülen Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu'nda çok sayıda sığınak ve depo, içerisindeki malzemelerle imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 30 Mart'ta başlatılan Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu sürüyor. Kozluk ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonu Vali Hulusi Şahin, helikopterle inceleyerek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başkaya'dan bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın da eşlik ettiği inceleme sonrası, Gümüşörgü Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerlerle iftar yapıldı. Vali Şahin, zorlu arazi şartlarına rağmen özveri ile devam eden operasyona katılan personele başarı diledi. Operasyonda şimdiye kadar gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda sığınak ve depo tespit edildiği ifade edildi. Yapılan aramalarda, silah, mühimmat, patlayıcı madde düzenekleri ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği sığınak ve depoların, delil niteliğindeki malzemelere el konulduktan sonra diğer malzemelerle imha edildiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da 'Eren Kış-34' operasyonunda çok sayıda sığınak ve depo imha edildi - Son Dakika
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