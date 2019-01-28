Batman'da Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Batman'ın Beşiri ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Batman
'ın Beşiri
ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Yontukyazı köyü yakınlarında kapısı açık 42 CIT 82 plakalı otomobilin yanında yerde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu cep telefonuyla jandarmaya iletti.
Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.
Adnan Demir'e ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Beşiri Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:33 Kaynak: AA
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