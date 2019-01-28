Son Dakika Haberleri: Batman'da Erkek Cesedi Bulundu

Batman'da Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Batman'ın Beşiri ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Batman'da Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Batman'ın Beşiri ilçesinde erkek cesedi bulundu.


Yontukyazı köyü yakınlarında kapısı açık 42 CIT 82 plakalı otomobilin yanında yerde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu cep telefonuyla jandarmaya iletti.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.


Adnan Demir'e ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Beşiri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Beşiri, Batman, Güncel
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