Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama - Son Dakika
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Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

02.06.2022 12:44
Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan armalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar çerçevesinde çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, özellikle metamfetamin maddesini torbacılık yöntemi ile satarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 24 Mayıs'ta 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 18 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Şüpheli şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda; 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 kilo 769 gram esrar, 8 parça satışa hazır halde 40 gram sentetik kannobinoid, 3 parça satışa hazır halde 6 gram eroin, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu çerçevesinde, adli makamlara sevk edilen 18 şüpheli şahıstan 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, 14 şahıs ise tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir. Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden, nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BATMAN

Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama - Son Dakika


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