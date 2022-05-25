Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
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Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

25.05.2022 13:21

Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı Batman'da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

BATMAN - Batman'da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman kent merkezinde, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemi ile sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, 20 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu suçundan aranan İ.G., H.K., ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahısların yakalandığı belirtildi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda bir kilo 224 gram metamfetamin, bir kilo 769 gram esrar, 8 parça satışa hazır halde 40 gram sentetik kannobinoid, 3 parça satışa hazır halde 6 gram eroin ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildiği ifade edildi.

'Uyuşturucu Madde Satmak' suçu dahilinde 21 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçu çerçevesinde ise 44 şüpheli hakkında adli işlem yapılacağı kaydedildi. Operasyona ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyonun 6 aylık bir çalışma olduğunu söyledi.

"Sattıkları uyuşturucu öldürücü darbesi en fazla olan madde"

Uyuşturucu satıcılarının, sattıkları bazı uyuşturucunun öldürücülüğü en fazla olan uyuşturucu madde olduğuna dikkat çeken Kıraç, "Bunların ilimize yaptığı en büyük kötülük, insanlarımıza öldürücü darbesi en fazla olan sentetik, metamfetamin dediğimiz kristal bir madde satmasıdır. Arkadaşlarımızın yakaladığı bu kişiler genel itibariyle uyuşturucu kullanan ve torbacılık yapanlardır. Bugüne kadar ilimizde uyuşturucudan kaynaklı ölümcül bir konu henüz olmasa da ama ülkemizde özellikle bu metamfetamin maddesinden kaynaklı ciddi ölüm olduğunu istatistiki olarak alıyoruz. Daha doğrusu uyuşturucu arasında en ölümcül bir madde" dedi.

"Aileler tedbir almalı"

Konuşmasında ailelere çağrıda bulunan Kıraç, "Annelerimiz lütfen çocuklarının ne yaptığını, kimlerle görüştüğünü, nasıl bir arkadaş çevresi olduğunu ya da en azından uyuşturucuya yönelik bir belirti olduğu gün itibariyle mutlaka tedbir almalı, ilgili kurumlarla irtibata geçmelidir." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalara devam edeceğiz"

Genel itibariyle Batman'da yoğun bir uyuşturucu olduğunu söylemek mümkün değil diyen Kıraç şunları söyledi:

"Türkiye geneline baktığımızda da yine de alt sıralardayız. Bu kadar genç nüfusumuza rağmen, Batman genç nüfusta Türkiye'de ilk beşlerde. Dolayısıyla biz emniyet teşkilatı olarak elimizden gelen tüm gayreti devam ettireceğiz. Batman inşallah biz bu içimleri en asgariye düşürmek için de projeler üretip çalışmaya devam edeceğiz".

Kıraç, gözaltına olan şahısların genel itibariyle her türlü suç, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi suçlarının da mevcut olduğunu kaydetti.

Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı Batman'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
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