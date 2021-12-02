Batman'da eşini sokak ortasında katleden katile müebbet hapis - Son Dakika

Batman'da eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi Ebru Tekin davasında karar çıktı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti cinayetin tasarlanmadığına kanaat getirerek sanık Muhammed Dinçer'e müebbet hapis cezası verdi.

Geçtiğimiz yıl sokak ortasında boşandığı kocası tarafından 9 kurşunla öldürülen 1 çocuk annesi Ebru Tekin davasında beşinci duruşmada karar çıktı. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim, sanık Muhammed Dinçer'e müebbet hapis cezası verdi. Cinayet anında sanıkla beraber olan Azad Kılıç ise beraat etti. Savcı, mütalaada sanık Muhammed Dinçer hakkında "tasarlayarak adam öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet isterken olay anında sanıkla beraber olan arkadaşı Azad Kılıç için de tutuklanma talep etmişti.

Davacı vekilleri olan avukat Mehmet Akdağ, Seçil Erpolat Çelik, Sümeyye Gültekin, Dorşin Şıkgenç ve Gülbahar Demir, mahkemenin verdiği karar karşısında şaşkın olduklarını ifade ederek itirazda bulunacaklarını belirtti. - BATMAN