Eski karısının kardeşleri tarafından sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika

Eski karısının kardeşleri tarafından sokak ortasında öldürüldü

Son Güncelleme: 26.09.2023 14:13

Batman'da bir kişi, dini nikahlı eşiyle yürürken eski karısının kardeşleri tarafından darp edildi ve silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Batman'da eşiyle yolda yürüyen adam, eski eşinin kardeşleri tarafından önce sokak ortasında darbedildi, sonra silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, kaçan zanlıları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

ESKİ KARISININ KARDEŞLERİ DARBETTİ

Batman merkez Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde bulunan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dini nikahlı eşi B.A. (35) ile birlikte yürüyen Ş.B. (38), daha önce boşandığı karısının erkek kardeşleri K.A. ile İ.A.'nın saldırısına uğradı.

Eski karısının kardeşlerinin saldırısına uğrayan adam, sokak ortasında öldürüldü

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Ş.B.'yi ilk önce darp eden şahıslar, daha sonra tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerine yakın bir iş yerine koşan B.A. ise, "Yardım edin kocamı dövüyorlar" diyerek yardım istedi.

Eski karısının kardeşlerinin saldırısına uğrayan adam, sokak ortasında öldürüldü

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Yardım için koşan vatandaşlar, olay yerine gittiğinde Ş.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eski karısının kardeşlerinin saldırısına uğrayan adam, sokak ortasında öldürüldü
Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Batman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski karısının kardeşleri tarafından sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski karısının kardeşleri tarafından sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika
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