Batman'da eski koca dehşet saçtı, okulun önünde kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Batman'da eski koca dehşet saçtı, okulun önünde kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

12.01.2023 12:43
Batman'da eski koca dehşet saçtı, okulun önünde kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da 4 ay önce boşandığı eşiyle bir ilkokul önünde tartışan Ahmet Doğan, cinnet getirerek eski eşine, kayınbiraderine ve yeğenine kurşun yağdırdı.

Batman'da 4 ay önce boşandığı eşiyle bir ilkokul önünde tartışan Ahmet Doğan, cinnet getirerek eski eşine, kayınbiraderine ve yeğenine kurşun yağdırdı. Olay yerinde kayınbiraderi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Batman'da Aydın Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi Edibe Güneş, kardeşi Aziz Güneş ile birlikte yeğeni Recep Güneş'i okula bırakırken koca Ahmet Doğa,n okulun önünde yollarını kesip tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren Ahmet Doğan, belindeki silahı çıkartarak kurşun yağdırdı. 43 yaşındaki Aziz Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti. Edibe Güneş ve yeğeni Recep Güneş, ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralan Edibe Güneş ve Recep Güneş Batman Eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Olay yerine hayatını kaybeden Aziz Güneş otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Batman'da eski koca dehşet saçtı, okulun önünde kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı Batman'da eski koca dehşet saçtı, okulun önünde kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı BOŞANDIĞI EŞİ VE KARDEŞLERİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI BOŞANDIĞI EŞİ VE KARDEŞLERİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Ahmet Doğan, Batman, Güneş, Aziz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da eski koca dehşet saçtı, okulun önünde kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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