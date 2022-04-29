Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı

29.04.2022 18:04
Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı Batman'da kocasından 2,5 yıl önce boşanan kadın, 10 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı

BATMAN - Batman'da kocasından 2,5 yıl önce boşanan kadın, 10 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, 2,5 yıl önce kocası Lütfi Miliğ'den boşanan Hatice Çelik Şafak Mahallesi'nde bulunan Kinem Parkında bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti. Durumu ağır olan kadın tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan eski kocanın yakalanması için polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı.

Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:37:25. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement