Batman'da esnafa eğitim verildi - Son Dakika
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Batman'da esnafa eğitim verildi

29.05.2022 15:01
Batman'da esnafa eğitim verildi

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde esnafa yönelik e-ticaret, dijital dönüşüm, etkili iletişim ve beden dili eğitimi verildi.

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde esnafa yönelik e-ticaret, dijital dönüşüm, etkili iletişim ve beden dili eğitimi verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime Ticaret İl Müdürü Şeyhmus Kalkan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Faruk Özel, Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve esnaf katıldı.

Kalkan, kentte birlik ve beraberliğin sağlanması, iktisadi hayatın ahlaki prensiplerinin idame ettirilmesinde herkese sorumluluk düştüğünü belirterek, eğitimle küçük ve orta ölçekteki esnafın esnaflık mesleğinden üretime, üretimden tüccarlığa, tüccarlıktan sanayileşmeye, sanayileşmeden de ithalatçı ve ihracatçı olmalarını hedeflediklerini kaydetti.

Çiftçi de teknoloji ile bütün dünyada ve özellikle ticaret alanında büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını aktardı.

Esnafın bu değişimden olumsuz etkilenmemeleri için çalıştıklarını bildiren Çiftçi, şöyle konuştu:

"Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bu konuda sorumluluk alıyor ve dijitalleşme eğitim seminerleri veriyoruz. Eğitim seminerleri ile esnafımızın dönüşen ticari alanlara hazırlamak ve bu alanlarda aktif bir rol almaları için teşvik etmek istiyoruz. Bu tür etkinliklerin teknik gelişimlere paralel olarak yapmaya devam edeceğimizi belirterek programın faydalı olmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

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