Batman'da Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
Batman'da şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinde yapılan aramada 46,65 gram esrar ele geçirildi.
Batman
'da şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinde yapılan aramada 46,65 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sıralarında durumundan şüphelendikleri V.A. ve B.A. isimli şahsın üzerinde arama yaptı. Aramada, V.A.'nın üzerinden 24,5, B.A.'nın üzerinde de 21,60 gram olmak üzere toplam 46,65 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şahıslar gözaltına alındı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:04 Kaynak: İHA
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