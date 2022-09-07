Alınan bilgiye göre, dün gece Körik Mahallesi'nde iş insanı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da kiracı, silahla ev sahibini öldürdü - Son Dakika

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