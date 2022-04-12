Batman'da ev sahibini darp edip soygun yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Batman'da ev sahibini darp edip soygun yapan 4 şüpheli yakalandı

12.04.2022 11:23
Batman'da ev sahibini darp edip soygun yapan 4 şüpheli yakalandı

Batman'ın Sason ilçesinde ev sahibini darp edip bir miktar altın ve parayı çalan 4 şüpheli şahıs, emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Batman'ın Sason ilçesinde ev sahibini darp edip bir miktar altın ve parayı çalan 4 şüpheli şahıs, emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde evden yağma olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde S.M. isimli vatandaşı darp ederek şahsın evinden 6 cumhuriyet altını ile 4 bin TL parayı çaldığı tespit edilen şüpheliler Ö.B., M.T., V.Y. ve Ş.G., yapılan operasyonla yakalanarak Sason Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildiği bildirildi.

Sason Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - BATMAN

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Münir Karaloğlu, Dumlupınar, Cumhuriyet, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da ev sahibini darp edip soygun yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da ev sahibini darp edip soygun yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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