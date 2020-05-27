Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan Servet Torlak, evde saz çalmayı öğrendi.

Gercüş ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası 48 yaşındaki Torlak, evinde geçirdiği zamanı daha verimli hale getirmek amacıyla saz çalmayı öğrenmeye karar verdi.

Yeğeninin desteğiyle Torlak, saz çalmayı öğrendi.

İnsanlara evlerinde kalmalarını tavsiye eden Torlak, "evde kal" çağrısı sayesinde tecrübe sahibi olmadığı bir alanda saz çalma mutluluğu yaşadığını söyledi.

Yeğenine teşekkür eden Torlak, "Bu yeğenim sayesinde oldu. Devletimiz 'evde kal' çağrısı yaptı ve ben de bu çağrıya uyuyorum. Bu sayede saz çalmayı öğrendim." dedi.