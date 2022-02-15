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Batman'da eylem hazırlığı yapan 5 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Batman'da eylem hazırlığı yapan 5 PKK şüphelisi yakalandı

15.02.2022 10:14
Batman'da eylem hazırlığı yapan 5 PKK şüphelisi yakalandı

Batman'da, Emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonla terör örgütü PKK adına eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Batman'da, Emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonla terör örgütü PKK adına eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezinde silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı içerisinde bulunan 5 şüphelinin adresini belirledi. Harekete geçen ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - BATMAN

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Emniyet Müdürlüğü, Batman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da eylem hazırlığı yapan 5 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da eylem hazırlığı yapan 5 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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