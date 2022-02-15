Batman'da, Emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonla terör örgütü PKK adına eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezinde silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı içerisinde bulunan 5 şüphelinin adresini belirledi. Harekete geçen ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - BATMAN
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da eylem hazırlığı yapan 5 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika