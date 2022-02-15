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Batman'da eylem hazırlığındaki 5 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Batman'da eylem hazırlığındaki 5 PKK şüphelisi yakalandı

15.02.2022 09:11
Batman'da eylem hazırlığındaki 5 PKK şüphelisi yakalandı

BATMAN'da terör örgütü PKK adına eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BATMAN'da terör örgütü PKK adına eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezinde silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı içerisinde bulunan 5 şüphelinin adresini belirledi. Harekete geçen ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da eylem hazırlığındaki 5 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da eylem hazırlığındaki 5 PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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