Batman'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
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Batman'da feci kaza: 2 ölü

02.08.2023 03:48

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil dereye yuvarlandı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın olduğu bölgede sürekli olarak kazalar yaşanması ve çelik bariyerlerin olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da feci kaza: 2 ölü

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı, kazada 2 kişi feci şekilde can verdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi Pisyar Köprüsü viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürekli kazaların yaşandığı Pisyar Köprüsü viyadüğünde virajı alamayan 34 ECT 428 plakalı otomobil dereye yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta Bitlis Tatvan nüfusuna kayıtlı 2 kişi feci şekilde can verdi. İhbar üzerinde olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince güçlükle araçtan çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni Kozluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Devamlı ölümlü kazaların yaşandığı yolda çelik bariyerlerin olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman'da feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
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