Batman'da feci kaza: 2 ölü

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı, kazada 2 kişi feci şekilde can verdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi Pisyar Köprüsü viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürekli kazaların yaşandığı Pisyar Köprüsü viyadüğünde virajı alamayan 34 ECT 428 plakalı otomobil dereye yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta Bitlis Tatvan nüfusuna kayıtlı 2 kişi feci şekilde can verdi. İhbar üzerinde olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince güçlükle araçtan çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni Kozluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Devamlı ölümlü kazaların yaşandığı yolda çelik bariyerlerin olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.