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Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

14.02.2022 23:47

Batman'da saman işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 17 yaşındaki bir genç yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı.

Beşiri ilçesinde akşam saatlerinde saman işçilerini taşıyan minibüs, Bahçeli köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada 17 yaşındaki Hayri Altun hayatını kaybederken, Kenan Ekinci, Mahsum Çelik, Halil Argıç, Recep Tekin, Mehmet Mehdi Argıç, Şirin Sar yaralandı.

6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Minibüs, Batman, Beşiri, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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