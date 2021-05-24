Batman'da Filistin için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Batman'da İnanç ve Özgürlük Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile iş adamları İsrail'in saldırıları sonucu desteğe ihtiyaç duyan Filistinliler için yardım kampanyası başlattı.

Kampanyayla ilgili açıklama yapan Batman İnanç ve Özgürlük Platformu dönem sözcüsü Şehmus Temiz, İsrail tarafından işgal edilen Mescidi Aksa'nın, bir avuç Filistinli tarafından savunulduğunu kaydetti.

Filistinlilerin büyük zulümlere maruz kaldığını belirten Temiz, "Evleri yıkılmakta, ağaçları kesilmekte, şehirleri uçaklarla bombalanmakta, okul, hastane, baraj ve yaşama dair ne varsa hedef alınmaktadır." dedi.

İsrail'in Filistinlileri çocuk, kadın, yaşlı dinlemeden, uçak ve helikopterlerle katlettiğini hatırlatan Temiz, "Dua ediyoruz, devlet büyüklerine haykırıyoruz, kamuoyunu hareketlendirmeye çalışıyoruz ama yetmez. Fiili olarak da harekete geçmemiz gerekir. En azından maddi ihtiyaçlarını karşılamamız gerekir." diye konuştu

Filistin'de yaşanan mağduriyetlerin giderilebilmesi için Batmanlı sivil toplum kuruluşları olarak yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Temiz, "Onlar canları ile cebelleşirken, ekmek, su, elektrik, ilaç, okul, köprü, yol ile uğraşmamaları gerekir. Bizim kardeşlerimizin bu ihtiyaçlarını tereddütsüz ve eksiksiz karşılamamız gerekir. İsmi yardım kampanyası olsa da yapacaklarımız yardım değil borç ödeme hükmündedir. Çünkü o kahraman kardeşlerimiz, bizim için savaşıyor ve biz onlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.