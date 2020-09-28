Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

İş ilanına başvuran genç kızlara tacizde bulunan kişi adliyede

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iş ilanı verip, iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı.

Gebze'de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüştüğü kişilere özel asistan aradığını belirterek, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirtti. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.'nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., adliyeye çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelinin adliyeye çıkarılmasıDetayWHATSAPP yazışması

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

TRABZON'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. Yolda yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, sabah saatlerinde, Karadeniz Sahil Yolu Değirmendere mevkisinde meydana geldi. Rize'den Trabzon'a giden sürücüsünün ismi bilinmeyen 61 K 1988 plakalı kamyon, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, viyadük girişindeki otomobile çarptı. Kamyon ve otomobil dışında 4 aracın daha karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yerinden görüntüler

- Yaralılara müdahale

- Yaralının ambulansa konulması

- Araçların çekiciyle kaldırılması

- Genel detaylar

BOYUT: 534 MB.

HABER KAMERA: Fatih TURAN/TRABZON, -

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Batman'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı

BATMAN'da, filyasyon ekibinde görevli Doktor Emrah Yavuzkılıç, Covid-19 denetimi sırasında bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Yavuzkılıç'ın burnu kırılırken, saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde geçen cumartesi akşamı Covid-19 vakasının bulunduğu adrese kontrole giden Doktor Emrah Yavuzkılıç, burada bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Yavuzkılıç'ın yapılan kontrolünde burnunun kırıldığı tespit edildi. Konu ile ilgili Batman Valiliği de yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan Yavuzkılıç'ın gözlem altına alındığı, olaya karışan iki kişi hakkında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.

Olayı gerçekleştiren saldırganın ise güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildiği belirtildi.