Batman'da fıstık ağaçları aşılandı - Son Dakika

Batman'da fıstık ağaçları aşılandı

25.05.2021 14:35
Batman'da fıstık ağaçları aşılandı, System.String[]

Gercüş ilçesinde fıstık ağaçlarına göz aşı yapıldı.

Gercüş ilçesinde fıstık ağaçlarına göz aşı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, Bakanlık tarafından onaylanan projeler kapsamında, sertifikalı fıstık fidanı vererek çiftçilere destek olduklarını söyledi.

Antep fıstığının Gercüş'te yetiştiriciliğinin yoğun olması nedeniyle budama kursları açtıklarını bildiren Kaplan, her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kırkat köyünde çiftçi Edip Turgut, fıstıklara göz aşısı yaptıklarını anlatarak, "Fıstıklara göz aşısı yapmaya başladık. Tüm çiftçilere bereketli bir yıl geçmesini diliyorum." dedi.

Batman'da fıstık ağaçları aşılandı
Batman'da fıstık ağaçları aşılandı

Metin Kaplan, Hisarcık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da fıstık ağaçları aşılandı - Son Dakika


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