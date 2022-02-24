Batman'da fıstık ağaçlarında bakım ve budama çalışması yapılıyor - Son Dakika
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Batman'da fıstık ağaçlarında bakım ve budama çalışması yapılıyor

24.02.2022 09:49
Batman'da fıstık ağaçlarında bakım ve budama çalışması yapılıyor

Gercüş ilçesinde havaların ısınmasıyla üreticilerin çift sürme, bakım ve budama mesaisi başladı.

Gercüş ilçesinde havaların ısınmasıyla üreticilerin çift sürme, bakım ve budama mesaisi başladı.

Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünde, önemli geçim kaynaklarından bir olmaya başlayan fıstık ağaçlarını gelecek hasat dönemine hazırlamak için bahçelerde bakım ve budama yapılıyor.

Kırkat köyünde üretici Edip Turgut, "Yeni hasat döneminde verimin artması ve ağacın uzun ömürlü olması için fıstık bahçesini sürerek ağaçların bakım ve budama çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

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Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da fıstık ağaçlarında bakım ve budama çalışması yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da fıstık ağaçlarında bakım ve budama çalışması yapılıyor - Son Dakika
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