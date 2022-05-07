Batman'da fıstık üreticilerinin çapa mesaisi başladı - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık üreticilerinin çapa mesaisi başladı.

Baharın gelmesiyle yeşile bürünen Gercüş Ovasında fıstık yetiştiricileri, bahçelerini yeşeren yabani otlardan temizliyor.

Fıstık ağaçlarının aralarını traktörle süren yetiştiriciler, ağaç diplerini de kazma ile çapalıyor.

Yüceköy köyünde çapalama yapan fıstık yetiştiricilerinden İsmail Seçen, bakım ve çapa yapmanın fıstık ağaçları için önemli olduğunu söyledi.

12 yıldır fıstık yetiştirdiğini anlatan Seçen, "Tarlalarımızı traktörle sürüyoruz. Traktörün giremediği alanlarda ağaç diplerindeki yabani otları ise kazma ile temizliyoruz. Zahmetli bir iş ama toprak ile iç içe olmayı seviyorum. Zamanla kuruyan ağaçlar oldu, yenilerini diktik. Çapa bittikten sonra ilaçlama yapacağız. İnşallah hasat bereketli olur." dedi.

İsmail Badakol da, ağaçların uzun ömürlü olması için çapa ve bakım yapılması gerektiğini belirtti.

Fıstık ağacının bakım ve ilgi istediğini dile getiren Badakol, "Ağaçlarımızın bakımını ihmal etmiyoruz. Şu an çapalama dönemi. Bir ay sonra da aşılama başlayacak. Siirt cinsi aşılayacağım. Siirt cinsi dolgun ve lezzetli. Köylülerimizin çoğu fıstığa yöneldi." diye konuştu.