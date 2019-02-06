Son Dakika Haberleri: Batman'da Fıstık Üretim Alanları Arttı

Batman'da Fıstık Üretim Alanları Arttı

1 saat önce

Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Çiftçimize verdiğimiz desteklerle Batman'da son 3 yılda fıstık alanı 17 bin dekardan 60 bin dekara ulaştı.

Batman'da Fıstık Üretim Alanları Arttı, System.String[]
Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Çiftçimize verdiğimiz desteklerle Batman'da son 3 yılda fıstık alanı 17 bin dekardan 60 bin dekara ulaştı." dedi.


Batman'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "Antep fıstığı yetiştiriciliği uygulama programı" gerçekleştirildi.


Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kıyas, Batman'da özellikle son 3 yılda fıstık dikiminin ciddi oranda arttığını söyledi.


Kıyas, şöyle dedi:


"Çiftçimize verdiğimiz desteklerle Batman'da son 3 yılda fıstık alanı 17 bin dekardan 60 bin dekara ulaştı. Dikim alanları genişledikçe, sahada çiftçilerimizin bir takım sorunları, sıkıntıları, yetiştiricilikle ilgili bilgiye ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Müdürlük olarak bir yandan fıstık yetiştirme alanlarını artırmaya çalışırken bir yandan da üretim alanlarında verim ve kaliteyi artırmaya dönük bir takım çalışmalar içerisindeyiz."


Çiftçilere özellikle fidan desteği sağladıklarını dile getiren Kıyas, "Son 3 yılda 1 milyon 200 bin adet fıstık fidanı dağıttık. Çiftçilerimiz de kendileri de neredeyse bizim kadar dikim yapmaktadır. Son 2 yılda 700 bin liralık sertifikalı fidan desteği verdik. Bunları çiftçilerimiz satın alıp bahçelerinde dikti." ifadelerini kullandı.


Daha sonra Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sadık Yalçın, fıstık dikim ve bakımı ile ilgili sunum yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:43 Kaynak: AA

Batman, Ekonomi
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